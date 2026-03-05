Search
Ciudad de Mendoza celebra los 90 años de la Vendimia con un carro alegórico especial

El municipio presentará un diseño que busca homenajear la historia de la fiesta vendimial y mostrar la identidad de la capital mendocina.

En el marco del 90º aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Ciudad de Mendoza participará de los tradicionales desfiles vendimiales con un carro alegórico especialmente diseñado para la ocasión. La propuesta busca rendir homenaje a la historia de la celebración y, al mismo tiempo, reflejar el presente de la capital mendocina.

El carruaje representará a la capital provincial en la Vía Blanca de las Reinas y en el Carrusel, dos de los eventos más convocantes de la agenda vendimial. Allí desfilarán la reina de la Ciudad, Celeste Sammartino, la virreina Sofía Agustina Sosa Pucciarelli y su corte vendimial.

El carro fue desarrollado por un equipo municipal que trabajó durante varias semanas en su construcción y diseño. La propuesta estética combina elementos históricos de la vitivinicultura con recursos visuales contemporáneos para simbolizar el paso del tiempo y la evolución de la fiesta.

Entre los detalles del diseño aparecen referencias a las antiguas prensas de madera utilizadas en la elaboración del vino, integradas con racimos iluminados y estructuras modernas que buscan representar la continuidad entre el pasado y el presente de la Vendimia.

Además, el carro incorpora símbolos vinculados al mundo del vino, como bodegas y estructuras de cristal que evocan las cavas y la tradición vitivinícola de Mendoza. La idea es mostrar cómo la historia de la fiesta se mantiene viva, sumando nuevas miradas y tecnología.

El concepto del diseño también destaca la figura de la sommelier como protagonista simbólica. Su presencia representa el conocimiento y la conexión entre la tierra, el vino y quienes visitan la ciudad, reafirmando el perfil de Mendoza como capital internacional del vino.

