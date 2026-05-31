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CIUDAD DE MENDOZA

Ciudad de Mendoza: así funcionará el cronograma de atención veterinaria gratuita durante junio

Durante todo junio, la Municipalidad de Mendoza ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias gratuitas

La Ciudad de Mendoza anunció un nuevo cronograma de atención veterinaria gratuita para junio, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas de salud animal y promover el cuidado responsable de perros y gatos en distintos barrios del departamento.

A través del área de Salud Animal, el municipio mantendrá durante todo el mes servicios de esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación y atención clínica básica, buscando garantizar el bienestar de los animales de compañía y contribuir a la prevención de enfermedades.

Atención en el Centro Veterinario de La Favorita

El Centro Veterinario ubicado en el barrio La Favorita funcionará entre el 1 y el 30 de junio y recibirá tanto a vecinos de la zona como a residentes de otros sectores de la Ciudad de Mendoza.

  • Lugar: Avenida Libertador s/n.
  • Horario de atención: de 8.30 a 12.30.

Servicios disponibles

Castraciones

  • Se realizan únicamente con turno previo.
  • Los turnos deben solicitarse llamando al 147.
  • El animal deberá ser acompañado por la misma persona que gestionó el turno, ya que los datos personales deben coincidir con los registrados en el sistema municipal.

Vacunación antirrábica y desparasitación

  • No requieren turno.
  • La atención será por orden de llegada durante los días de funcionamiento del centro.

Consultas veterinarias básicas

  • Se brindarán sin turno previo.
  • Estarán disponibles los martes, miércoles y jueves en horario de mañana.

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