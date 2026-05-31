Ciudad de Mendoza: así funcionará el cronograma de atención veterinaria gratuita durante junio

La Ciudad de Mendoza anunció un nuevo cronograma de atención veterinaria gratuita para junio, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas de salud animal y promover el cuidado responsable de perros y gatos en distintos barrios del departamento.
A través del área de Salud Animal, el municipio mantendrá durante todo el mes servicios de esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación y atención clínica básica, buscando garantizar el bienestar de los animales de compañía y contribuir a la prevención de enfermedades.
Atención en el Centro Veterinario de La Favorita
El Centro Veterinario ubicado en el barrio La Favorita funcionará entre el 1 y el 30 de junio y recibirá tanto a vecinos de la zona como a residentes de otros sectores de la Ciudad de Mendoza.
- Lugar: Avenida Libertador s/n.
- Horario de atención: de 8.30 a 12.30.
Servicios disponibles
Castraciones
- Se realizan únicamente con turno previo.
- Los turnos deben solicitarse llamando al 147.
- El animal deberá ser acompañado por la misma persona que gestionó el turno, ya que los datos personales deben coincidir con los registrados en el sistema municipal.
Vacunación antirrábica y desparasitación
- No requieren turno.
- La atención será por orden de llegada durante los días de funcionamiento del centro.
Consultas veterinarias básicas
- Se brindarán sin turno previo.
- Estarán disponibles los martes, miércoles y jueves en horario de mañana.