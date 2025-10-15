Search
CIUDAD DE MENDOZA

“Ciudad, corazón de mamá”: una tarde para celebrar con música, sorteos y alegría

La Municipalidad de Mendoza invita a compartir una jornada especial dedicada a las madres, con actividades gratuitas.

La Ciudad de Mendoza prepara una tarde pensada especialmente para agasajar a todas las mamás. Bajo el lema “Ciudad, corazón de mamá”, el próximo sábado 18 de octubre, de 18 a 21, los jardines de la Nave Cultural se llenarán de música, juegos, sorteos y sorpresas. La propuesta es con entrada libre y gratuita y busca ofrecer un espacio de encuentro, diversión y reconocimiento para las madres de la capital.

Durante la jornada habrá sorteos de bicicletas y otros premios, además de sectores ambientados con livings para disfrutar de un momento de descanso y charla al aire libre. También se podrá bailar y cantar con las presentaciones musicales en vivo.

El cierre estará a cargo de la banda mendocina Bye Bye, liderada por Laura “Lali” Carubín, que ofrecerá un show cargado de energía con un repertorio que combina rock, pop, reggae y ritmos bailables. Además, la tarde contará con la participación de los DJ’s Cristian Bloin, Carlos Olguín y Eloy Aguilar, que animarán el encuentro con sus sets.

“Ciudad, corazón de mamá” promete ser una tarde de emoción, música y diversión para disfrutar en familia y rendir homenaje a todas las madres en su día.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaCiudadNave culturalcorazón de mamá18 de octubre

