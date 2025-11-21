Search
Ciudad: así funcionarán los servicios durante este fin de semana largo

La Ciudad de Mendoza dio a conocer el esquema de atención y guardias que regirá durante el fin de semana extra largo.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó cómo operarán sus dependencias y servicios entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Durante ambas jornadas hábiles, el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa. Aun así, se dispondrán guardias en la mayoría de las áreas para responder a situaciones urgentes.

A continuación, el detalle área por área:

Centro emisor de licencias de conducir y Centros de Atención Municipal
Cerrados el viernes 21 y el lunes 24. La línea 147 funcionará para emergencias.

Centros de Salud
Los centros Padre Llorens (B° San Martín), 367 Andino (B° Andino) y el Área Salud CIC 2 (B° Soberanía Nacional) permanecerán cerrados.
El Centro de Salud Nº 300 Oñativia mantendrá una guardia de enfermería durante las 24 horas.

Género, Mujeres y Diversidad
Los servicios estarán disponibles mediante las radios de guardia difundidas previamente. Se mantiene el asesoramiento para personas en situación de violencia de género.
Contactos: 2615092079 / 2615919705.
Ante emergencias con riesgo de vida, llamar al 911.

Gestión Social
Guardia de emergencia: 2614694546 (solo mensajes). No atiende cortes de agua, luz ni incidencias por árboles o ramas.

Parque Deportivo de Montaña y Pump Track
Funcionamiento habitual.

Parque Urbano
El sábado 22 y domingo 23 será sede de la Copa Parque Urbano.

Natatorios de la Ciudad
Permanecerán cerrados el viernes 21 y el lunes 24.

Espacios Culturales
Operarán con normalidad.

Higiene Urbana

  • Viernes 21: limpieza y recolección nocturna normal.
  • Sábado 22: guardias permanentes; sin recolección nocturna.
  • Domingo 23: guardias permanentes y recolección nocturna normal.
  • Lunes 24: guardias permanentes y recolección nocturna normal.

Arbolado
Actividades normales.

Comercio

  • Viernes 21: funcionamiento habitual.
  • Lunes 24: la asistencia del personal quedará a criterio del empleador.

Espacios cerrados sin atención al público
Gimnasios Municipales N° 1, 2, 3, 4, 5, Luis Firpo, Federación Mendocina de Box y playón del B° Sanidad (solo actividades federadas con cita previa).
También permanecerán sin actividad los Municentros, jardines maternales, clubes de día, talleres sociales, programas de alfabetización, NIDO, Centros de Integración Comunitaria 1, 2, 3 y 4, ECoS y Salud Animal (móvil veterinario y veterinaria).
Se mantiene una guardia activa de movilidades ante emergencias sociales.

