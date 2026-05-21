Ciudad arma una mesa de trabajo para abordar el impacto de las violencias de género en la comunidad

Con el propósito de profundizar el análisis y optimizar las herramientas de intervención, la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha un espacio interdisciplinario clave para la región. Se trata de la mesa de trabajo “Impacto de las violencias basadas en el género en la salud integral de las mujeres”, una iniciativa coordinada a través de la Subdirección de Mujeres, Género y Diversidad.

El encuentro se desarrollará en sintonía con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha que se conmemora este miércoles 27 de mayo. Lo que buscará, en concreto, es poner bajo la lupa cómo estas problemáticas repercuten de forma directa en el bienestar físico, mental, emocional y social. La propuesta nace, precisamente, de la experiencia diaria de los equipos técnicos en el acompañamiento de estas realidades complejas.

La convocatoria está orientada de manera prioritaria a profesionales, equipos institucionales, efectores del ámbito de la salud, organismos de la justicia y áreas de género, tanto del sector provincial como de distintos municipios. La meta central es propiciar un debate abierto y una construcción colectiva que trascienda las fronteras institucionales.

Durante la jornada se buscará problematizar las consecuencias sanitarias de la violencia de género, ajustar los mecanismos de articulación mutua y dar forma a un recursero práctico que agilice los procesos de atención, orientación y derivación hacia los efectores correspondientes.

En este sentido, las autoridades del área de Mujeres, Género y Diversidad remarcaron que construir respuestas accesibles requiere necesariamente de redes sólidas y un abordaje interdisciplinario continuo. Las personas interesadas en formar parte de este espacio de debate e intercambio pueden realizar su inscripción completando el formulario online en este enlace digital directo.