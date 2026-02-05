Cine este fin de semana en el Rosedal del Parque General San Martín

Como parte del ciclo Verano Cultural, organizado por la Subsecretaría de Cultura, este fin de semana vuelve el cine gratuito al aire libre al Rosedal del Parque General San Martín. La propuesta invita a vecinos, familias y visitantes a disfrutar de películas argentinas en un entorno natural y emblemático de la Ciudad de Mendoza.

Las funciones se desarrollarán del viernes al domingo, con inicio a las 21.30, en la rotonda del Rosedal. El acceso es libre y gratuito, y se recomienda asistir con reposera o manta para mayor comodidad.

Programación

El viernes se proyectará Antes del cuerpo, un drama argentino que narra la historia de Ana, una enfermera que cuida a un escritor anciano y atraviesa conflictos personales y familiares, dando lugar a un vínculo marcado por la sensibilidad y la complejidad emocional.

El sábado será el turno de El novio de mamá, una comedia familiar que sigue a un agente de viajes optimista que intenta ganarse el cariño de los hijos de su nueva pareja, en medio de situaciones desopilantes y momentos pensados para todo público.

El domingo cerrará el ciclo Mazel Tov, una tragicomedia que gira en torno a los vínculos familiares, los secretos y las tensiones que afloran durante celebraciones tradicionales, con un destacado elenco del cine nacional.