Cinco personas fueron detenidas por robar nueces en el Cordón del Plata

En los últimos días, personal de la Policía llevó a cabo dos intervenciones policiales en el departamento de Tupungato, mediante los cuales se logró detener a cinco personas y recuperar cerca de 200 kilos de nueces.

En el primer operativo, personal de la Subcomisaría de Cordón del Plata recibió la alerta del 911 sobre varios hombres robando nueces en una finca ubicada entre las calles Rosa Bazán y Nueva Furno. Ante esto un móvil se trasladó al lugar, cuando vieron pasar un Renault Fluence a toda velocidad.

Al llegar a la finca, el dueño les comentó que tres masculinos vestidos de ropa oscura habían robado nueces, ante esto el personal salió en búsqueda del vehículo que antes habían cruzado. Siguiendo la estela de tierra que estos iban dejando.

A un kilómetro del lugar lograron alcanzar a los sospechosos y notaron que coincidían con las características aportadas por la víctima. Ante esto los uniformados encendieron las cámaras y procedieron a pararlos, encontrando tres bolsas con 120 kilos de nueces. Ante esto fueron detenidos y se les inició una causa por Hurto Simple.

En el segundo operativo, personal de la Unidad Especial de Patrullaje trabajó en el mismo distrito. Allí 911 dio alerta sobre algunas personas que estaban robando nueces en la finca Chiodi, de los cuales uno había sido detenido por el propio personal del campo.

Siendo así, dos móviles se trasladaron al lugar y comenzaron un rastrillaje para encontrar a los demás involucrados. Hasta que, en las afueras del recinto, encontraron a un segundo sujeto escondido entre las malezas.

El mismo llevaba una bolsa de arpillera con 80 kilos de nueces, por lo que ambos terminaron siendo detenidos y se les inicio una causa.