policia
prevención

Cinco personas fueron detenidas durante operativos de madrugada en Tupungato

Los efectivos salieron a recorrer el departamento y terminaron encontraron distintas situaciones fuera de la ley

En la madrugada de este jueves, personal de la Unidad Especial de Patrullaje realizó un operativo nocturno en Tupungato y logró detener a varias personas que infringían la ley. Este trabajo se realizó con ayuda de las cámaras policiales de seguridad.

En total, los efectivos lograron realizar tres intervenciones en el departamento. La primera en la rotonda del reloj, donde las cámaras advirtieron la presencia de dos hombres que se estaban pasando cosas y uno se fue, por lo que efectivos se trasladaron y terminaron secuestraron marihuana.

La segunda intervención, también sobre narcóticos, se dio entre calles Belgrano y Lemos, cuando la Policía detuvo el avance de una motocicleta y requisó a un masculino que viajaba en ella. Al mismo lograron secuestrarle un “porro” y marihuana.

Finalmente, tres masculinos fueron detenidos por presentar medidas pendientes con la Justicia, lo cual se supo gracias a los equipos biométricos con los que trabajó el personal. La medida más antigua era del año 2016, 9 años atrás.

ETIQUETAS:

Tupungatodetenidosoperativo

