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accidente

Cinco monjas que viajaban de Mendoza a Luján volcaron en una ruta bonaerense

Todas sufrieron politraumatismos y dos debieron ser trasladadas a un centro médico. Conocé los detalles en la nota.

Cinco religiosas que viajaban desde Mendoza hacia la localidad bonaerense de Luján protagonizaron un vuelco el domingo en la Ruta Nacional 188. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción de General Pinto, cuando se trasladaban en una Renault Kangoo para participar de la misa que encabezará el papa León XIV el próximo miércoles.

De acuerdo con el informe de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, uno de los neumáticos del vehículo se rompió y provocó que la conductora perdiera el control, lo que derivó en el vuelco. Las cinco ocupantes lograron salir de la camioneta por sus propios medios y recibieron asistencia médica en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, todas sufrieron politraumatismos, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad. Dos de las religiosas fueron trasladadas posteriormente a un centro médico para recibir atención. En el vehículo viajaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza, María Elena Almada Orue y Silvia Susana Berronda, quien conducía la camioneta.

El operativo estuvo a cargo de efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto. La investigación quedó en manos del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto. Las religiosas tenían previsto participar de la misa que el pontífice celebrará el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de su sexto viaje apostólico.

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