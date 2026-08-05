Cinco kilómetros: Cornejo inauguró un tramo de ruta reconstruida

El Gobierno de Mendoza armó un acto para inaugurar la reconstrucción de un tramo de la Ruta Provincial 33, una obra vial que demandó una inversión final de $5.081 millones y que abarca 5,6 kilómetros entre las rutas provinciales 20 y 31, en una zona de intensa actividad agroindustrial del norte provincial.

Los trabajos de ese puñado de kilómetros se extendieron durante 13 meses y consistieron en la remoción del pavimento deteriorado, el reciclado del material existente para utilizarlo como base estabilizada y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Además, se realizaron tareas de reparación de banquinas, demarcación horizontal, señalización vial y mejoras en los accesos al corredor.

La Ruta Provincial 33 conecta sectores de los departamentos de Maipú, Lavalle, San Martín y Guaymallén, y es uno de los caminos utilizados para el traslado de la producción agrícola e industrial. Según datos oficiales, por ese tramo circulan diariamente alrededor de 500 camiones y, durante la temporada de cosecha, también es utilizado por miles de trabajadores rurales.

Entre las mejoras incorporadas, la obra permitió extender el recorrido del transporte público hasta la Ruta Provincial 31. También se construyeron nuevas dársenas y paradores para el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y evitar que los colectivos interrumpan la circulación vehicular.

Durante la inauguración, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, sostuvo que la reconstrucción forma parte de una estrategia para consolidar un corredor alternativo para el tránsito pesado en el norte del Gran Mendoza.

Según explicó, la intención es complementar otros proyectos en ejecución, como el nuevo puente sobre la Ruta Provincial 31 y la futura Ruta Provincial 35, que permitirán mejorar la conexión con la Ruta Provincial 41 y ofrecer una alternativa a la Ruta Nacional 40 para el transporte de cargas.