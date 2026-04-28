Cinco detenidos por maltrato animal: la Policía investigaba presunta faena ilegal

La Policía de Mendoza detuvo a cinco personas en el marco de una investigación por presunta faena ilegal de animales. El operativo tuvo lugar en Guaymallén, donde -además- se procedió al secuestro de dos ejemplares equinos y tres vacunos.

De acuerdo a la información oficial, el procedimiento tuvo lugar luego de un llamado al 911 que advertía sobre la actividad de faena ilegal. Ante esto, los uniformados se presentaron en el domicilio -ubicado en calle Milagros-. Cabe destacar que dicha locación ya había sido intervenida anteriormente.

En ese contexto, se dispuso la participación de personal de VANT, que mediante un vuelo aéreo constató la presencia de animales dentro del predio. Ante la falta de habilitación de los ocupantes para la tenencia y actividad, la autoridad judicial ordenó una consigna policial mientras se tramitaba la orden de allanamiento.

Durante la custodia, dos personas intentaron darse a la fuga con los equinos, lo que motivó un patrullaje en la zona. Uno de los involucrados fue aprehendido y, tras un rastrillaje de aproximadamente dos kilómetros en campo inculto, los efectivos localizaron a los animales en un domicilio del callejón Pallet.

Con autorización del morador, se realizó un registro en el lugar y se logró recuperar los equinos.

Posteriormente, se concretó el allanamiento en la vivienda de calle Milagros, con resultado positivo, donde se procedió al secuestro de los tres vacunos.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, los cinco moradores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 9, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 14346 y por desobediencia