Los especialistas aseguran que los cigarrillos electrónicos o vapeadores son igual de adictivos que el tabaco mismo. Pues si bien no contienen dicho producto, si tienen un contenido de nicotina, una de las razones por las que la ANMAT y Ministerio de Salud los prohibieron.

Como lo informa el Diario el Sol, si bien están prohibidos se los puede encontrar en muchos lugares. Puesto que los vapeadores pueden ser comprados por un monto cercano a los diez mil pesos tanto en redes sociales como en comercios.

Y aunque los especialistas no los pueden estudiar a fondo, ya que no están regularizados, si se conoce algunos de los componentes que los cigarros electrónicos tienen. Entre ellas se puede encontrar la nicotina, el propilenglicol, glicerina vegetal, saborizantes y demás.

Pero, Cecilia Cortés (cardióloga) aseguró que también contienen «acetato de Vitamina E y tetrahidrocannabinol, que es un psicotrópico derivado del cannabis». Sustancias que, según la doctora miembro de la Federación Argentina de Cardiología, pueden generar lesiones pulmonares.

Ante esto los especialistas aseguran que es una falacia el hecho de pensar que los vapeadores ayudan a evitar el tabaco. Pues Cortés confirmó que: “Las personas que vapean tienen más probabilidad de comenzar a fumar cigarrillos convencionales y es posible que desarrollen otras adicciones al futuro”.

A esto se sumó el presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, Sergio Saracco, y agregó que los cigarrillos electrónicos son inútiles para dejar de fumar. Y que por ello el recomienda visitar a un especialista e implementar el uso de parches de nicotina.

¿Cómo funcionan los vapeadores?

El mito que se mueve mucho entre los consumidores es que lo que se expulsa es vapor de agua, pero esto no nada cercano a la realidad. Pues el humo se produce por una combinación de glicerina vegetal y propilenglicol.

Saracco explicó como funcionan y dijo lo siguiente: “El vaper tiene una batería que pasa por la resistencia y calienta un líquido con las sustancias. Al calentarse genera ese humo y más los saborizantes, tienen un potencial cancerígeno y se suma la nicotina que es la llave de la venta de este producto”. Además agregó que por el calor se produce un consumo accidental de metales que son perjudiciales para los pulmones.

Otros de los contra es que al tratarse de una batería que calienta tanto, podría sobrecalentarse y provocar una explosión en la cara de los consumidores. Como también el humo es posible provocador de dermatitis.

Qué pueden provocar en los pulmones

Según el neumólogo Alejandro Chirino, los cigarrillos electrónicos comienzan a provocar daños en los pulmones desde el primer momento. Sumando a ello también que quiénes consuman habitualmente tienen mayor riesgo de contraer neumonía.

Otro riesgo que se puede encontrar en la salud es que el vapor inhalado libera partículas que inflaman parte de los pulmones. Hecho que puede producir insuficiencias respiratorias en el consumidor.

Chirino también comentó que la aparición de vitaminas en los líquidos no lo hacen saludables, sino todo lo contrario. Pues normalmente son usadas como suplementos y no como habituales.

Usemos una cita del diario France 24 para poder cerrar este último análisis de Chirino y de las posibles consecuencias: «Al menos 450 personas que utilizan ‘vapeadores’ están enfermas en Estados Unidos, otras cinco murieron y las autoridades sanitarias comenzaron a investigar los casos. Si bien de momento las conclusiones de los estudios no son concluyentes, hay una sustancia presente en casi todos los cigarrillos electrónicos analizados y que podría ser “la clave” para explicar las muertes y enfermedades: la vitamina E. No obstante, el carácter embrionario de las investigaciones hace que no se puedan descartar otros elementos»