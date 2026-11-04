Cierres de aeropuertos, vuelos cancelados y facultades para derribar aviones: las medidas de Milei por la visita del Papa

La visita de León XIV a la Argentina generará modificaciones en la programación de los vuelos y también implicará un operativo especial de seguridad en el espacio aéreo. Por un lado, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso interrupciones temporales de despegues y aterrizajes en Aeroparque, Córdoba y Ezeiza. Además, el Gobierno nacional estableció reglas extraordinarias de protección aeroespacial que contemplan el uso de la fuerza ante determinadas amenazas.

El esquema de restricciones en los aeropuertos contempla un total de 14 horas de interrupciones: ocho en Aeroparque, cuatro en Córdoba y dos en Ezeiza. En ese sentido, ANAC dispuso que las limitaciones se apliquen durante la hora previa y posterior a determinados traslados del Pontífice y a concentraciones masivas previstas durante su estadía.

La medida quedó establecida en el Suplemento AIP A 255/2026, elaborado por el Departamento de Planificación y Coordinación Aeronáutica de la ANAC. Como consecuencia, las compañías deberán modificar horarios y reprogramar servicios, por lo que los pasajeros podrían encontrarse con cambios en sus itinerarios.

El impacto se dará, además, durante un período de alta circulación turística, marcado por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre y los días no laborables dispuestos en distintos distritos.

Cuándo se suspenderán los vuelos en Aeroparque

Las primeras restricciones comenzarán este domingo 8 de noviembre en el Aeroparque Jorge Newbery. La terminal porteña interrumpirá sus operaciones entre las 15.50 y las 17.50, en coincidencia con la llegada de León XIV desde Montevideo, en un avión de ITA Airways.

El segundo cierre está previsto para el lunes 9, entre las 11.15 y las 13.15. En este caso, la limitación estará relacionada con la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles, en las inmediaciones del aeropuerto.

Aunque durante esa franja no está previsto un traslado aéreo del Pontífice, las autoridades resolvieron restringir las operaciones por la concentración de personas que generará la celebración religiosa.

Las compañías aéreas ya habían sido informadas de que habría limitaciones por los protocolos de seguridad y defensa, aunque todavía no contaban con los horarios precisos. El cronograma terminó de definirse esta semana, luego de la llegada al país de una delegación del Vaticano integrada por 26 funcionarios, que viajó para coordinar los recorridos, la logística y las medidas de seguridad.

Qué decidió Milei sobre la protección del espacio aéreo

En paralelo a las restricciones aeroportuarias, el Gobierno nacional estableció nuevas reglas de protección aeroespacial mediante el Decreto 1334/2026, firmado por Javier Milei. La normativa tendrá vigencia entre el 8 y el 11 de noviembre y contempla zonas de operaciones restringidas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de sus puntos centrales es la posibilidad de utilizar la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo que sean declaradas hostiles y representen una amenaza para las personas o los objetivos estratégicos. La medida se plantea como último recurso, después de agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje.

La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, pero la autorización para aplicar la regla que habilita el uso de la fuerza quedará en manos del ministro de Defensa. Milei delegó esa facultad durante el período establecido en el decreto, aunque conservará la posibilidad de asumir personalmente la decisión.

La normativa también fija condiciones específicas para las aeronaves civiles: la desobediencia a las instrucciones de las autoridades no será motivo suficiente para ordenar su derribo. En esos casos, se prevén medidas como la interceptación y la orden de aterrizaje. Para utilizar la fuerza contra una aeronave civil deberá existir un ataque armado o una amenaza inminente y cierta contra la vida de las personas que no pueda neutralizarse por otros medios.

El decreto, además, habilita distintos niveles de control militar sobre el espacio aéreo, desde la coordinación de restricciones con la ANAC hasta la posibilidad de despejar de aeronaves civiles las zonas afectadas ante situaciones de mayor complejidad. La modalidad dependerá de la gravedad de cada situación y quedará bajo decisión del comandante conjunto aeroespacial.