Cierre de semana al alza: el dólar oficial subió $50 pese a la intervención del Tesoro de Estados Unidos

La cotización oficial, que había alcanzado un máximo de $1485 durante la jornada, cerró en $1475 en la pizarra del Banco Nación. Scott Bessent, Secretario del Tesoro norteamericano, había dicho que Estados Unidos "tiene la capacidad de actuar" para estabilizar la situación en Argentina.

Parece que no hay intervención que frene la suba del dólar. Pese al mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la divisa no logró contener su precio y llegó a tocar un máximo intradiario de $1.485. Al cierre de la jornada, el dólar oficial cerró este viernes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que representa una suba de $50 respecto del jueves.

En el sistema bancario, el tipo de cambio minorista promedió entre $1.475 y $1.490, con picos que alcanzaron los $1.495. En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.455, un 3,9% por encima de la jornada previa. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias fija un techo en $1.489,09 y un piso en $939,59.

El dólar blue también continuó con tendencia alcista: se ofrecía a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, lo que implicó un aumento del 1,3% en la jornada.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró a $1.536,93 para la compra y $1.540,25 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó en $1.544,10 y $1.565,00, respectivamente. En tanto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.942,00.

Antes de la apertura de los mercados, Bessent había lanzado un mensaje dirigido a los operadores financieros que especulan contra la economía argentina, en el que afirmó que “el Tesoro está monitoreando a los mercados“. Además, agregó que Estados Unidos “tiene la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina“.

