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Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: a partir de qué hora

El corte afecta la circulación de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la frontera entre Argentina y Chile.

Debido al ingreso de un frente de inestabilidad climática que afecta la seguridad en las rutas, las autoridades decidieron interrumpir el tránsito en el Sistema Integrado Cristo Redentor de manera preventiva. La medida entrará en vigencia este jueves 10 de abril a partir de las 16(hora local).

El corte afecta la circulación de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la frontera entre Argentina y Chile. Según informaron desde la Coordinación del Centro de Frontera, las condiciones meteorológicas en la zona de alta montaña —especialmente en el lado argentino— no garantizan una transitabilidad segura.

Detalles del cronograma de cierre:

  • Paso Internacional: Cierre total desde las 16 de Argentina (15 en Chile).
  • Barrera de Uspallata: El corte de flujo vehicular en esta localidad comenzará antes, a las 14.

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