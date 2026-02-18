Cierran el Paso a Chile por un mosquito sospechoso de dengue

El Paso Internacional a Chile permanecerá cerrado este jueves por decisión de la coordinación chilena, luego de que autoridades sanitarias detectaran un ejemplar adulto sospechoso de ser vector del dengue en el complejo fronterizo de Los Libertadores.

Según el comunicado oficial, el Ministerio de Salud de Chile identificó un insecto con características compatibles con el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Frente a esta situación, se resolvió suspender de manera preventiva el tránsito para llevar adelante tareas de desinfección en las instalaciones del complejo aduanero.

Desde la coordinación argentina informaron que la interrupción del tránsito comenzará en Guardia Vieja a partir de las 10 de la mañana, mientras que el cierre del túnel internacional se hará efectivo desde las 12.

La medida sanitaria tendrá una duración de 24 horas. Está previsto que el paso vuelva a habilitarse el viernes al mediodía, una vez finalizadas las tareas de control y desinfección correspondientes.

Por el momento, las autoridades no reportaron otros hallazgos ni situaciones vinculadas, y remarcaron que se trata de una acción preventiva para resguardar la salud pública y evitar la posible propagación del vector en la zona fronteriza.