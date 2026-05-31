Cierra el Paso Cristo Redentor y a partir de este lunes comienza a regir el horario de invierno: hasta cuándo se podrá circular

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor informó que desde este lunes 1 de junio entrará en vigencia el horario de invierno para el corredor que conecta Mendoza con Chile. Para implementar el nuevo esquema operativo, este domingo por la noche se realizará un cierre transitorio del tránsito internacional.

Corte en la circulación vehicular

Según detalló el organismo dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras del Ministerio del Interior, el corte del flujo vehicular comenzará este domingo 31 de mayo a las 23 en Uspallata, mientras que en Guardia Vieja, del lado chileno, se aplicará a las 22.

Posteriormente, el Paso Internacional cerrará completamente a la 1 de la madrugada del lunes en Argentina (medianoche en Chile) con el objetivo de dar inicio al nuevo cronograma correspondiente a la temporada invernal.

Así serán los horarios de invierno en el Paso Cristo Redentor

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el 1 de junio el corredor funcionará entre las 9 y las 21 en Argentina, mientras que en Chile el horario será de 8 a 20. En consecuencia, la suspensión del tránsito hacia el complejo fronterizo se realizará a las 19 en Uspallata y a las 18 en Guardia Vieja.

Desde la Coordinación del Centro de Frontera recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar inconvenientes durante la transición al horario invernal.

La medida se adopta cada año con el objetivo de adecuar la operatoria del corredor bioceánico a las condiciones climáticas propias de la temporada, especialmente en la zona de alta montaña, donde las bajas temperaturas y las nevadas suelen afectar la transitabilidad.