A bordo de su cuatriciclo, recibió el amor de personas de su pueblo luego de quedarse con el segundo puesto General del Dakar 2022.

En los tiempos establecidos, Francisco Moreno llegó ayer por la tarde-noche a su pueblo natal para celebrar la obtención del segundo puesto de las clasificaciones generales del Dakar 2022 que se corrió en Arabia Saudita y que finalizó el pasado 14 de enero.

En medio de arengas y saludos, Francisco recorrió en su cuatriciclo desde la zona de San José hasta la plaza departamental donde había un escenario armado en frente de la comuna para recibir al piloto a bordo del rodado que lo llevó a atravesar cientos de kilómetros en aquel lugar del mundo.

“No espere nunca este recibimiento, Me sobre pasaron. Solo fui con la idea de ir, participar y terminar el Dakar y volver a Tupungato con este resultado me llenó de satisfacción y me sentí realizado. Les agradezco mucho a ustedes que me hicieron llegaron sus mensajes y así días a día seguir y atravesé todo eso que atravesé sin darme cuenta. Gracias por todo y les regalo este Dakar, es para ustedes”, dijo el joven sobre el escenario y envuelto siempre en la bandera nacional.

A bordo de su quad con el número 192 y formando parte del equipo DRAG’ON RALLY TEAM, el representante del Valle de Uco tuvo presentaciones muy buenas en las que –de manera progresiva- fue ocupando lugares en las 12 veces que le toco salir a enfrentar los duros terrenos de medio oriente.

Si bien es el primer valletano en alcanzar este lauro: en 2009 y 2010, 2011, 2012 y 2016 los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli, se destacaron en sus cuatriciclos obteniendo primeros puestos para el país.

