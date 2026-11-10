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PAPA LEÓN

Cientos de mendocinos se reunieron para seguir en pantalla gigante las actividades del papa León XIV

El Predio de la Virgen, en Guaymallén, fue escenario de un encuentro que convocó a vecinos de distintos puntos de la provincia.

La convocatoria fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y el Arzobispado de Mendoza. El objetivo fue ofrecer a los fieles un espacio de encuentro para acompañar las celebraciones religiosas y compartir el mensaje del Papa sin necesidad de trasladarse hasta los lugares donde se desarrollaron las actividades de su agenda pastoral.

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo relacionado con la historia del lugar. Entre los asistentes hubo mendocinos que, 39 años atrás, habían participado en ese mismo predio del encuentro con el papa Juan Pablo II durante su visita a Mendoza. El regreso al espacio, esta vez para seguir las actividades de León XIV, despertó recuerdos y emociones entre quienes vivieron ambas experiencias.

En paralelo, miles de mendocinos viajaron hacia Buenos Aires y Córdoba para participar presencialmente de las distintas actividades previstas durante la visita del Pontífice al país.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

La iniciativa en el Predio de la Virgen no se limitó a la transmisión de las celebraciones religiosas. Para acompañar a las familias y ofrecer alternativas durante la jornada, se instalaron foodtrucks con distintas propuestas gastronómicas, puestos de artesanos y espacios destinados a emprendedores y representantes de la actividad económica local.

También se dispusieron stands municipales de salud y tránsito, donde los vecinos pudieron acceder a información y participar de acciones de prevención y concientización. A estas propuestas se sumó el móvil veterinario de Guaymallén, que acercó sus servicios habituales a quienes asistieron al encuentro, entre ellos las prestaciones de castración.

La convocatoria del lunes 9 de noviembre fue la primera de varias jornadas previstas para acompañar la visita del Papa León XIV a la Argentina. La pantalla gigante instalada en Guaymallén también permitirá seguir la vigilia con jóvenes, prevista para este martes 10, y la misa de despedida que se realizará el miércoles 11 en Luján.

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