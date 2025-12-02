Search
LAMENTABLE

Cientos de egresados fueron estafados por una empresa de eventos y un salón de fiestas les dará el lugar sin costo

Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, es señalado como responsable de haber estafado a sus clientes. Ante la falta de respuestas de su parte, fue escrachado en redes sociales.

Una catarata de escraches recayó en las últimas horas sobre Ok Eventos, una empresa de catering de Mendoza señalada por presunta estafa a sus clientes. El conflicto se originó cuando cientos de estudiantes se quedaron sin su fiesta de egresados, pese a haber abonado el canon estipulado.

Un grupo fue notificado sobre la cancelación de la fiesta mientras se estaban sacando las tradicionales fotografías frente a Casa de Gobierno. La celebración debía ser el pasado 29 de noviembre, pero al llegar al salón lo encontraron sin ningún tipo de preparativos, y con el personal retirándose del establecimiento. Ningún servicio -desde catering, hasta el dj- había sido abonado por Ok Eventos. Cabe resaltar que, hasta el momento, son seis los colegios afectados por la misma empresa.

Ante esta desesperante situación, los padres de los estudiantes explotaron en redes contra quien es señalado como el dueño de la empresa, Mauricio Morales. Según los damnificados, Morales no responde llamados ni mensajes.

A medida que se reproducían las denuncias, se pudo observar que la situación se había repetido en casamientos y hasta el cumpleaños de 15 de unas gemelas.

Al hacerse viral el escrache a Morales, alumnos del colegio Arrieros del Ande -de Las Heras- cayeron en la cuenta de que eran unos de los tantos afectados. Ellos debían tener su fiesta el próximo 6 de diciembre.

Un gesto de oro

Al trascender las denuncias sobre Ok Eventos, el salón Quinta Bancaria, ubicado en Guaymallén, tuvo un gesto loable: ofrecerá su espacio a las víctimas de la empresa de Morales. Para ello deberán presentar la documentación correspondiente y el comprobante de pago realizado.

De este modo, los afectados podrán hacer uso del espacio, como así también de los servicios básicos del lugar, como personal de seguridad, limpieza y elementos esenciales: mesas, sillas, cocina, heladeras y freezer.

Cabe resaltar que los propietarios del salón también se consideran víctimas de Ok Eventos, ya que Morales había reservado las fechas sin haber pagado el servicio.

