Ciencia y campo: Mendoza acuerda con Conicet para mejorar la genética del ganado

El Gobierno de Mendoza dio un paso para integrar la ciencia con la producción ganadera al firmar un acuerdo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El convenio busca impulsar investigaciones genéticas en bovinos y caprinos, con el objetivo de mejorar la productividad y preservar la diversidad genética del ganado provincial.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y la directora del Conicet, Claudia Tomes. La iniciativa propone aplicar herramientas científicas y técnicas reproductivas modernas para fortalecer el desarrollo del sector ganadero mendocino.

Ciencia aplicada al desarrollo ganadero

El proyecto apunta a combinar investigación científica, biotecnología y producción ganadera. A través de este trabajo conjunto, se buscará conservar la diversidad genética del ganado bovino y caprino, al tiempo que se promueve una mejora en los índices productivos de los establecimientos ganaderos.

El desarrollo del programa estará a cargo del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), organismo dependiente del Conicet que cuenta con experiencia en biología reproductiva y genética animal. Desde el Gobierno provincial, la coordinación quedará en manos de la Dirección Provincial de Ganadería, que forma parte del Ministerio de Producción.

Congelamiento de embriones y mejora genética

Uno de los ejes centrales del acuerdo será la aplicación de técnicas de reproducción asistida, como la criopreservación de embriones, una herramienta que permite conservar material genético de alta calidad y utilizarlo posteriormente en programas de mejora del rodeo.

El director de Ganadería, Francisco Ríos, explicó que este convenio abre nuevas posibilidades para los productores de la provincia. Según indicó, la iniciativa permitirá que los criadores congelen embriones y mejoren la genética del ganado bovino y caprino, lo que generará ventajas productivas en distintos puntos del territorio mendocino.

Vincular la ciencia con la producción

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo es acercar el conocimiento científico al sector productivo, promoviendo la innovación en la actividad ganadera. En ese sentido, Vargas Arizu subrayó que los acuerdos con instituciones científicas permiten generar nuevas oportunidades de desarrollo para la ganadería local.

El trabajo conjunto incluirá investigación aplicada, intercambio de conocimientos y desarrollo de herramientas biotecnológicas orientadas a fortalecer las poblaciones ganaderas de la provincia.