Ciencia mendocina: un estudio logró anticipar la evolución de tumores orales en solo 48 horas

La ciencia mendocina volvió a destacarse a nivel internacional. Un grupo de investigadores del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU, CONICET–UNCuyo) y del Centro de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología de la UNCuyo recibió el galardón “Trabajo Destacado en Investigación Científica e Innovación” durante la XIX Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal (AIPMB).

El reconocimiento llegó gracias a un proyecto que permite identificar cambios genéticos y proteicos capaces de anticipar la evolución de un tumor oral, una herramienta que podría acelerar el diagnóstico y tratamiento del cáncer en sus etapas iniciales. Este tipo de tumor, conocido como “esporádico”, es uno de los más silenciosos y suele detectarse en estadios avanzados, cuando la expectativa de vida no supera los cinco años.

La investigación, liderada por la doctora en Biología Flavia Bruna, lleva más de una década de desarrollo y se enfoca en comprender la biología del cáncer oral para diseñar estrategias de detección más rápidas y efectivas. “Estamos abordando la misma problemática desde distintos ángulos: oncólogos, cirujanos, estomatólogos, biólogos moleculares y bioquímicos trabajamos en conjunto”, explicó Bruna.

El estudio propone un método complementario a la biopsia tradicional, que actualmente puede demorar semanas. En cambio, esta herramienta ofrece resultados en apenas 48 horas a través de un hisopado bucal y la técnica de PCR en tiempo real, la misma que se popularizó durante la pandemia. “Mientras se espera el resultado de la biopsia, podemos obtener en dos días información molecular precisa”, detalló la científica.

Esta técnica analiza cuatro genes específicos para determinar si las lesiones orales son benignas o potencialmente malignas. “El odontólogo puede tomar la muestra en el consultorio y tener una respuesta inmediata, lo que permite iniciar tratamientos tempranos y más personalizados”, añadió Bruna.

El equipo estudia especialmente los tumores orales esporádicos de células escamosas, un tipo agresivo que aparece sin antecedentes previos. “Hemos tenido pacientes jóvenes, no fumadores ni bebedores, que desarrollaron lesiones sin explicación aparente. Es un cáncer silencioso, muchas veces asintomático, y con una tasa de recidiva cercana al 50%”, precisó la investigadora.

Durante el proyecto, los científicos también observaron una creciente incidencia en personas jóvenes y mujeres, cuando históricamente el cáncer oral afectaba mayormente a hombres mayores de 60 años. Este cambio los llevó a analizar el impacto de las hormonas en la evolución del tumor. “El estatus hormonal no causa el cáncer, pero puede influir en cómo responde el tumor al tratamiento”, explicó Bruna, quien adelantó que ya analizan casos en pacientes en transición de género y mujeres embarazadas.

Los resultados podrían conducir al desarrollo de un panel genético similar al que se utiliza en cáncer de mama, que permitiría clasificar mejor a los pacientes y ajustar las terapias de manera individual.

Para Bruna, el logro representa un premio al trabajo colectivo y a la ciencia pública. “Este reconocimiento internacional es una gran satisfacción; demuestra que desde el cono sur, incluso con recortes presupuestarios, se puede hacer ciencia de alto impacto”, afirmó.

Junto a Leila Zyla y Matías Ferrando, y en colaboración con equipos de otras provincias y de Chile, el grupo continúa avanzando en la validación clínica del método. “Nuestro objetivo es claro: entender la biología del tumor para acompañar mejor a cada paciente. Si logramos anticipar el diagnóstico y mejorar la calidad de vida, ese será nuestro verdadero aporte”, concluyó la investigadora.

Un hallazgo mendocino que podría cambiar la historia del cáncer oral: rápido, accesible y con impacto directo en la salud pública.