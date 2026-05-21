“Cien años de soledad” ya tiene fecha para su gran final en Netflix

La historia de Macondo ya prepara su despedida definitiva. Netflix confirmó que la segunda parte de Cien años de soledad se estrenará el próximo 5 de agosto y pondrá fin a la adaptación de la emblemática novela de Gabriel García Márquez con una apuesta mucho más ambiciosa a nivel visual y narrativo.

El cierre llegará el 26 de agosto con un episodio especial de duración extendida, pensado con una estructura más cercana a la de una película. La directora Laura Mora adelantó que esta última etapa buscará darle un tono épico y emocional al desenlace de la familia Buendía.

La nueva entrega mostrará una etapa de profundos cambios en Macondo: la llegada del tren, el desembarco de la compañía bananera y el deterioro progresivo de la estirpe protagonista. Además, aparecerá Fernanda del Carpio, uno de los personajes fundamentales en el tramo final de la historia.

La primera parte se estrenó en diciembre de 2024 y rápidamente logró posicionarse entre los contenidos más comentados de Netflix en habla hispana. Ahora, la plataforma apuesta por un final a gran escala para cerrar definitivamente el universo de Macondo.