DGE

Ciclo lectivo 2026: abrieron las inscripciones para Primer Año de la secundaria

La DGE informó el cronograma y los criterios de ingreso para estudiantes que comienzan Primer Año, será entre octubre y diciembre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura de inscripciones para Primer Año del nivel secundario correspondiente al ciclo lectivo 2026. El proceso se extenderá entre los meses de octubre y diciembre, y contempla distintas etapas para garantizar que todos los egresados de séptimo grado accedan a una vacante.

El sistema busca asegurar la continuidad educativa de los alumnos y prioriza determinados criterios, como la discapacidad, la existencia de hermanos en la institución, la cercanía geográfica, el rendimiento académico y los vínculos con la comunidad educativa.

Etapas de inscripción

La primera instancia, de carácter presencial, se desarrollará del 13 al 30 de octubre. En esta etapa se inscribirán primero los estudiantes con discapacidad y hermanos de alumnos, luego quienes residan cerca de la escuela, hijos de docentes o alumnos de edificios compartidos, y finalmente los abanderados y escoltas titulares. Los listados con las asignaciones se publicarán el 3 y 4 de noviembre.

La segunda instancia, que será virtual, se llevará a cabo del 5 al 20 de noviembre a través del sistema GEI PAD. Durante esos días, los aspirantes podrán seleccionar entre tres y cinco instituciones educativas. El 14 de noviembre se realizará la asignación informática, y del 18 al 20 deberán confirmar su banco en la escuela correspondiente.

La tercera instancia, nuevamente presencial, se efectuará entre el 25 y el 28 de noviembre. En esta etapa, las supervisiones educativas asignarán las vacantes disponibles.

Por último, la cuarta instancia combinará modalidades virtual y presencial. Entre el 1 y el 3 de diciembre se realizará una preinscripción por correo electrónico, mientras que del 4 al 11 de diciembre se concretará la adjudicación y confirmación definitiva de los bancos.

ETIQUETAS:

ciclo lectivo 2026Primer añoDGEinscripcionesNivel Secundario

