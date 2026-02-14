Choque en cadena en San Carlos: dos mujeres heridas en la Ruta 40

Un siniestro vial en cadena dejó este sábado por la mañana a dos mujeres heridas en la intersección de la Ruta Nacional 40 y Arroyo Negro, en La Consulta, departamento de San Carlos, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cerca de las 11.20, cuando personal de la Comisaría 41ª realizaba controles vehiculares y fue alertado por automovilistas sobre una colisión múltiple.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, un Citroën C4 conducido por un hombre de 28 años frenó de manera repentina al advertir el operativo policial y fue impactado por un Fiat Palio manejado por una mujer de 47 años, que a su vez colisionó contra una Volkswagen Suran guiada por un hombre de 46. Los vehículos quedaron detenidos sobre la banquina oeste de la ruta.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los involucrados en el lugar y diagnosticaron traumatismos por accidente vial a una joven de 20 años y una fractura de húmero a una mujer de 24, quienes fueron trasladadas al hospital Scaravelli para una mejor atención. El resto de los ocupantes recibió asistencia en el sitio.

La Oficina Fiscal interviniente dispuso la realización de dosajes de alcohol a los conductores, pericias de Policía Científica y la confección de las actuaciones correspondientes.