Choferes de micro en Mendoza no se sumarán al paro nacional

En el marco del primer paro nacional convocado en la era de Javier Milei, los choferes de micro en Mendoza, representados por el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de la provincia (Sipemon), han decidido no sumarse a la medida de fuerza. A pesar de adherir a la convocatoria, el titular del sindicato, José Micca, destaca la importancia de no dejar desatendidos a los trabajadores y asegura que el servicio de transporte se mantendrá con normalidad en la provincia.

José Micca, líder del Sipemon, ha confirmado que el sindicato adhiere al paro nacional, pero no se acoplará a la medida de fuerza. En declaraciones radiales, Micca explicó que “adherimos pero no nos acoplamos”, argumentando que no dejarán sin servicio a los trabajadores y que el transporte público funcionará como todos los días en Mendoza.

El dirigente gremial destacó que, ante la convocatoria al paro, el servicio de transporte en Mendoza se desarrollará según el horario de verano habitual. Micca subraya que aquellos trabajadores que deseen trabajar tendrán total libertad para hacerlo y hasta el momento no tienen información sobre compañeros que vayan a parar.

Micca reconoce que existen puntos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que favorecen a los trabajadores, mientras que otros no tanto. Respecto a la decisión de no sumarse al paro, explica que es temprano hacer una medida de fuerza contra un gobierno que recién comienza. Además, destaca que la decisión se ha tomado desde Buenos Aires, ya que el sindicato es parte de las 62 organizaciones, y aunque adhieren, no se acoplan al paro.