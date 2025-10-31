Chocaron a un abuelo ciclista en San Carlos y terminó internado

En la tarde del viernes, pasadas las 18:30, un fuerte accidente vial tuvo lugar en el departamento de San Carlos, donde una persona quedó herida. Más específicamente, entre las calles Ejército de Los Andes y San Martin del distrito de La Consulta.

En el lugar, un hombre de 84 años circulaba en su bicicleta por calle San Martín de sur a norte, cuando fue atropellado por un Toyota Corolla que viajaba por Ejército de Los Andes de este a oeste.

Impacto que terminó tirando al ciclista de la bicicleta y golpeando contra el piso, por lo que terminó siendo asistido por personal médico. Al ver que tenía politraumatismos, el hombre fue llevado al hospital Scaravelli de Tunuyán, donde lo diagnosticaron con fractura de cadera en el costado derecho.

Por el otro lado, el conductor del Corolla, una persona de 74 años, dio negativo en el dosaje de alcohol, pero su vehículo fue secuestrado.