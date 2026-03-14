“Chiqui” Tapia fue autorizado a salir del país

Luego de que el jueves se presentara a declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta retención de impuestos y aportes previsionales por parte de AFA, este viernes Claudio Chiqui Tapia -presidente de la Casa Madre del fútbol argentino- fue autorizado a salir del país.

Cabe recordar que Tapia se había presentado el jueves a declarar en el marco de la causa que acusa a AFA de una presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de seguridad social por más de $19.353 millones, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Sobre la denuncia que pesa sobre AFA, durante su indagatoria su presidente sostuvo que la institución que comanda “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado“, y aseguró que se presentaron “todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia“.

De este modo, tras la decisión de la Justicia en lo Penal Económico, Tapia podrá viajar a Paraguay para asistir al sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque.

Cabe recordar que del sorteo de la Copa Libertadores 2025, en representación de Argentina, participarán Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Lanús.

Por su parte, en el sorteo de la Copa Sudamericana estarán River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.