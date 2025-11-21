Chiqui Tapia apuntó contra el presidente de la Liga Española: “¿Qué podemos esperar si ya nos…?”

Luego de que Javier Tebas, presidente de la Liga Española de Fútbol, vertiera críticas al fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salió al cruce del ibérico y arremetió con dureza.

En un posteo en su cuenta personal en “X”, Tapia sentenció que “nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial“.

“¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?“, continúa el posteo del presidente de AFA. La respuesta de Chiqui Tapia llega luego de que Javier Tebas -tras ponderar la pasión del hincha argentino- dijera que siente “pena” porque Argentina “no tiene un fútbol que les permita convertirse en potencia mundial“.

Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial.



¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? pic.twitter.com/3CNrcDwYrT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 20, 2025

En su posteo, Tapia saca pecho al reafirmar que “somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones“.

Sin embargo, la respuesta del titular de AFA no se quedó ahí. Es que, arrobando directamente la cuenta del español, Chiqui Tapia sentenció: “Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’. El argentino nace donde quiere“.

Esta última parte del mensaje es una clara respuesta a que Tebas había expresado que si “pudiese tener un segundo pasaporte, sería argentino. Me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está“.