China rechazó carne argentina: detectaron un antibiótico prohibido desde 1995

El rechazo de un cargamento de carne argentina por parte de China volvió a poner en foco los controles sanitarios en las exportaciones. La decisión fue tomada por la Administración General de Aduanas de ese país, tras detectar la presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido, en uno de los contenedores enviados desde el país.

El embarque de 22 toneladas de carne vacuna provenía del frigorífico ArreBeef, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La detección de la sustancia activó de inmediato los protocolos sanitarios del país asiático, que ordenó la devolución del cargamento y encendió las alarmas en el sector exportador.

Frente a esta situación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, junto con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, puso en marcha una investigación para determinar el origen del contaminante. El objetivo es establecer si se trató de un hecho aislado o si existe un problema más amplio en la cadena de producción.

Según explicaron fuentes oficiales, el cloranfenicol está prohibido en la Argentina para su uso en animales destinados al consumo humano desde 1995. Por este motivo, una de las principales hipótesis que manejan los especialistas es la posibilidad de un “falso positivo” o la presencia de una sustancia similar que haya generado la alerta en los controles.

El episodio generó inquietud no solo por el impacto sanitario, sino también por sus posibles consecuencias comerciales. China es el mayor comprador de carne argentina, por lo que cualquier inconveniente en ese mercado puede afectar significativamente a la industria.

En paralelo, las autoridades argentinas reforzaron su estrategia de defensa del sistema sanitario, destacando el esquema de trazabilidad que permite seguir el recorrido del producto desde el campo hasta la exportación. Este mecanismo será clave para identificar el origen del lote cuestionado y brindar explicaciones a las autoridades chinas.

El caso también remite a antecedentes similares, como el ocurrido en 2016, cuando se detectó la misma sustancia en otro embarque. En aquella oportunidad, el conflicto se resolvió tras gestiones diplomáticas y técnicas, lo que alimenta la expectativa de que el actual incidente pueda ser superado.

Mientras tanto, el foco está puesto en esclarecer lo sucedido y evitar que el episodio escale. La rapidez en la respuesta y la solidez de los controles serán determinantes para sostener la confianza internacional en la carne argentina, uno de los productos más emblemáticos del país.