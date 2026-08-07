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Chile terminó de despejar la nieve hasta el túnel del paso y puso su maquinaria a disposición de Argentina

Chile finalizó el despeje de nieve hasta la boca del túnel y puso a disposición maquinaria para colaborar con los trabajos del lado argentino.

El operativo de despeje del lado chileno registró un avance decisivo en las últimas horas. Las autoridades de ese país confirmaron que la Ruta 60 ya quedó completamente liberada hasta la boca del túnel Cristo Redentor, por lo que ese sector está en condiciones de operar una vez que ambos países autoricen la reapertura del paso internacional.

La información fue confirmada por el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, Sergio Salazar, quien adelantó que resta una inspección final antes de difundir un informe oficial con imágenes y videos del estado del camino. Además, Chile manifestó su disposición a colaborar con maquinaria y personal en el despeje de la Ruta 7 del lado argentino, siempre que exista la correspondiente coordinación entre ambos gobiernos.

Según explicó el funcionario, ya mantuvo reuniones con autoridades argentinas para comunicar esa posibilidad. También señaló que, tras remover acumulaciones de hasta seis metros de nieve, las eventuales nevadas previstas para los próximos días no representarían un obstáculo de la magnitud del que debieron enfrentar durante las últimas semanas, lo que genera expectativas de una pronta normalización de los trabajos.

Mientras tanto, la definición sobre la reapertura del paso sigue dependiendo del avance de las tareas en territorio argentino. En Mendoza aún permanecen más de 1.500 camiones a la espera de la habilitación del corredor, mientras que del lado chileno el transporte pesado se encuentra distribuido en predios preparados para ese fin o utilizó pasos alternativos para continuar viaje.

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