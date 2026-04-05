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Chau Semana Santa: la Policía logró secuestrar más de 200 kilos de pescado en mal estado

El procedimiento se realizó durante un control sobre Ruta Nacional 40, con intervención de Bromatología y secuestro de la mercadería por riesgo sanitario.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que lleva adelante el Gobierno de Mendoza, personal de la Policía Rural realizó un operativo en Tupungato que derivó en el decomiso de 260 kilos de pescado y la detención de un hombre por infracción a la normativa.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada, a la altura de la Ruta Nacional 40, frente al puesto de control de Gendarmería Nacional, donde los efectivos constataron que un vehículo transportaba sábalos sin las condiciones sanitarias exigidas.

Durante la inspección, se verificó que la carga no contaba con cadena de frío, el rodado no estaba habilitado para el transporte de sustancias alimenticias y el conductor carecía del carnet de manipulación de alimentos.

Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos, que dispuso la aprehensión del conductor, el secuestro del vehículo y la actuación de personal de Bromatología de la Municipalidad de Tupungato.

En el lugar, los inspectores decomisaron y destruyeron la mercadería, conforme a la normativa, debido al riesgo que representaba para la salud pública.

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