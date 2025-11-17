Chau al cheque en papel: el Banco Central confirmó que será reemplazado por completo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso decisivo hacia la modernización financiera: el cheque en papel tiene los días contados. El presidente del organismo, Santiago Bausili, confirmó en redes sociales que el sistema irá hacia la implementación exclusiva del e-cheq, la versión electrónica que ya domina el mercado.

La afirmación llegó a través de X, donde un usuario pidió directamente eliminar el cheque físico. La respuesta fue contundente: “Hacia allá vamos”, escribió Bausili, acompañando un gráfico compartido por el economista Lucas Llach que mostraba el crecimiento explosivo de los cheques digitales, al que definió como una “revolución silenciosa y contundente”.

El proceso, sin embargo, no es nuevo. Desde agosto, cuando se presentó el cheque electrónico en dólares —que directamente no tendrá versión en papel—, el titular del BCRA había anticipado que el objetivo oficial es llevar al sistema hacia un esquema totalmente digital, tanto para operaciones en dólares como en pesos. Según explicó, el cheque sigue siendo un instrumento clave por su carácter de título ejecutivo, pero su fuerza legal se mantiene intacta en formato electrónico.

En paralelo, el Banco Central rehabilitó las cuentas corrientes en dólares e instruyó a las entidades financieras a actualizar sus sistemas informáticos antes del 1° de diciembre, plazo límite para operar plenamente con los nuevos instrumentos digitales. Los bancos deberán invertir en mejoras de seguridad, eficiencia e interoperabilidad, mientras que las cámaras de compensación también actualizarán sus procesos para manejar operaciones en dólares.

Los números respaldan la transición. En octubre, los e-cheqs representaron el 58,9% de los documentos compensados en cantidad —3,1 millones de operaciones— y el 81,8% en montos, por un total de $16,6 billones. Hace apenas dos años, representaban el 40,6% en cantidad y el 65,4% en montos. La adopción, especialmente por parte de las pymes, muestra una aceleración firme.

Entre los beneficios que explican esta tendencia sobresale la reducción casi total de rechazos por errores materiales, un problema típico en cheques manuscritos: una cifra mal escrita o una firma defectuosa puede invalidar un documento aun con fondos disponibles. Cada rechazo implica costos operativos y financieros que las empresas buscan evitar.

Además, el e-cheq se consolidó como una herramienta central de financiamiento. Su facilidad para ser negociado en el mercado de capitales sin necesidad de transportar documentos físicos agiliza los procesos y reduce costos. Tampoco tiene límites de endoso y ofrece trazabilidad completa, permitiendo conocer en todo momento quién es el tenedor del documento.