CIUDAD DE MENDOZA

Charla gratuita en Mendoza: “Inversión, economía y mercados en 2026”

La Municipalidad invita a una jornada abierta sobre finanzas personales, perspectivas económicas y oportunidades de inversión.

La Ciudad de Mendoza invita a la comunidad a participar de una charla gratuita sobre inversión, economía y mercados, que se llevará a cabo este viernes 13 de febrero a las 18:30 en el salón de actos del Palacio Municipal.

La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, está pensada para quienes deseen conocer las perspectivas económicas para 2026, herramientas financieras útiles y consejos para gestionar mejor sus recursos.

Durante la jornada, especialistas en economía explicarán conceptos clave, analizarán tendencias de los mercados e intercambiarán con el público sobre dudas frecuentes en torno a inversiones y planificación financiera.

La entrada será libre y gratuita, y no se requiere inscripción previa. La charla está destinada tanto a interesados en mejorar sus conocimientos sobre finanzas como a quienes estén explorando opciones de inversión para este año.

