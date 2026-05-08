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FERIA DEL LIBRO BSAS

Chanti presenta “Sube y baja, la montaña y nosotros” en el Día de Mendoza en la FILBA

El reconocido autor mendocino participa hoy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con la presentación de su nuevo libro.

El escritor e historietista mendocino Chanti presenta hoy su libro Sube y baja, la montaña y nosotros en el marco del Día de Mendoza en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La actividad se realiza en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo, como parte de la agenda especial organizada por la provincia en la FILBA.

La jornada reúne distintas propuestas literarias y culturales que buscan visibilizar la producción editorial mendocina en uno de los eventos más importantes del país. Además de la participación de Chanti, la programación incluye presentaciones de autores provinciales y actividades en el stand Cuyo Cultura.

En su nuevo libro, el autor aborda la relación con la montaña desde el humor y la reflexión, tomando como punto de partida experiencias personales ligadas a la vida en Mendoza. Según expresó en la contratapa de la obra, el libro está pensado tanto para quienes disfrutan de la montaña como para quienes buscan comprender ese vínculo especial con la naturaleza.

Actividades destacadas en el Día de Mendoza

  • El cielo de los panaderos, de Gabriela Nafissi – 15 h, stand Cuyo Cultura
  • Pasear un canario, de Gabriela Nafissi – 15.40 h, stand Cuyo Cultura
  • Sube y baja, la montaña y nosotros, de Chanti – 16 h, Pabellón Rojo, sala José Hernández
  • Herencia de sangre, de Vanina Márquez – 16.20 h, stand Cuyo Cultura
  • Sube y baja, la montaña y nosotros, de Chanti

ETIQUETAS:

libroChantiSube y bajala montaña y nosotrosDía de MendozaFeria Internacional del Libro de Buenos Aires

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