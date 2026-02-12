Certificado Único de Discapacidad en Mendoza: requisitos y cómo tramitarlo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público que acredita la condición de discapacidad de una persona y habilita el acceso a una serie de derechos y beneficios contemplados por la legislación nacional. Tiene validez en todo el territorio argentino y su tramitación es gratuita.

En Mendoza, el certificado se gestiona a través de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad, que dependen del área de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos. El trámite debe realizarse según el domicilio que figura en el DNI del solicitante.

Para qué sirve el CUD

Contar con el CUD permite acceder, entre otros beneficios, a cobertura integral de prestaciones de salud, transporte público gratuito, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y distintos programas de apoyo estatal. Además, facilita la gestión de derechos vinculados a educación, trabajo y seguridad social.

Cómo iniciar el trámite

El primer paso es reunir la documentación médica y personal requerida y solicitar un turno para la evaluación ante la Junta correspondiente. Durante la entrevista, un equipo interdisciplinario analiza cada caso y determina si corresponde la emisión del certificado.

Documentación necesaria

Para solicitar el CUD por primera vez se debe presentar:

Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

En caso de menores de edad, DNI del padre, madre o tutor y partida de nacimiento.

Fotocopia del CUIL.

Certificado médico original, actualizado, que detalle diagnóstico, tratamiento, medicación y necesidad de rehabilitación o equipamiento.

Estudios complementarios (radiografías, informes, historia clínica u otros) con una antigüedad no mayor a 12 meses.

Si se trata de una renovación, también se debe presentar el CUD anterior. En situaciones de internación o residencia permanente, se solicita documentación que acredite esa condición.

Evaluación y otorgamiento

Una vez presentada toda la documentación, la Junta Evaluadora realiza una entrevista y análisis integral. Si se aprueba la solicitud, se emite el certificado con un plazo de vigencia determinado, que puede variar según cada caso.

Actualmente, además del formato físico, el CUD también puede visualizarse en versión digital a través de la aplicación Mi Argentina, lo que facilita su presentación y validación.