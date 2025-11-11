Certificado Único de Discapacidad: ¿Cuáles deben renovarse antes de que finalice 2025?

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento que acredita la discapacidad y permite acceder a beneficios en salud, educación, transporte y otros servicios. Para solicitarlo, es necesario cumplir con una serie de requisitos, ya que su incumplimiento puede hacer perder este derecho.

A través de la Resolución 2520/2024, se dispuso una prórroga de un año con el objetivo de garantizar la continuidad de los derechos de las personas titulares del CUD y facilitar la renovación de la documentación.

Tanto en su versión digital como en papel, todos los certificados con fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se extenderán automáticamente hasta la misma fecha del año 2026.

En cambio, los CUD que ya habían sido prorrogados en 2024 deberán renovarse nuevamente durante 2025, ya que no forman parte de esta nueva prórroga. Quienes se encuentren en esa situación deberán solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana para iniciar el trámite correspondiente.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicaron que la medida busca mantener los beneficios vigentes y evitar la saturación de turnos entre las prórrogas actuales y las fechas de actualización original. Además, remarcaron que las juntas evaluadoras tienen la facultad de solicitar nuevos estudios o informes cuando la documentación presentada no sea concluyente, a fin de completar la evaluación de cada caso.