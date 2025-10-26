Search
junta-electoral-boleta-unica-elecciones-argentinas (1)
jornada electoral

Cerró la votación con baja participación y ahora todo es expectativa: cuándo estarán los resultados

La ciudadanía votó con normalidad en unos comicios que definieron cargos nacionales, provinciales y, en algunos casos, departamentales.

A las 18 horas finalizó el proceso de votación en todo el país, donde los ciudadanos estaban convocados a elegir legisladores nacionales (diputados y senadores), representantes provinciales y concejales municipales.

Durante la jornada, se observó una participación ciudadana estimada en torno al 58,5 % del padrón electoral, medida tomada cuando restaban pocos minutos para el cierre de los centros de votación.

Esta fue la elección legislativa con menor participación desde la vuelta de la democracia, un dato que marca un fuerte contraste con otros años y que abre interrogantes sobre el nivel de involucramiento ciudadano en los procesos electorales recientes.

El proceso transcurrió con normalidad: se registraron aperturas a horario en las mesas, fluidez en el voto y presencia constante de fiscales y autoridades. Los candidatos a concejales completaron sus sufragios y brindaron declaraciones optimistas, aunque aún resta conocer el escrutinio final.

Según la normativa vigente, los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21 horas, cuando se habilite la difusión del escrutinio provisorio.

elecciones legislativascierre de comiciosresultados oficiales

