Cerró la temporada del fútbol tunuyanino: Escorihuela y Sarmiento campeones en inferiores

Tras la reprogramación de los partidos por las intensas lluvias del viernes que dejaron los campos de juego en mal estado durante el sábado, en la jornada de este domingo la Liga de Fútbol de Tunuyán tuvo su cierre para las divisiones inferiores con dos grandes encuentros a la altura de lo esperado.

Siendo así, la cancha de Escorihuela recibió ambos partidos. Por un lado, la séptima división que enfrentó a el conjunto local y a Fernández Álvarez en lo que fue un encuentro muy reñido y que terminó por definirse en los penales.

Y es que, en el primer tiempo los visitantes comenzaron ganando por la diferencia mínima y terminaron yendo al descanso en ventaja. Aunque no esperaban que los locales salieran con todo y lograran empatar en los primeros minutos del complementario, quedando igualados a 1 en el reglamentario.

En los tiro desde los once pasos, los chicos de Escorihuela se encargaron de meter los cuatro tiros que tuvieron, mientras que Fernández Álvarez solo consiguió uno de ellos. Lo que terminó por consagrar a los rojinegros en su casa.

Minutos más tarde, saltaron a la cancha los jóvenes de la sexta división, donde se enfrentaban Deportivo Sarmiento e Independiente Las Rosas. Un encuentro que en los papeles se veía peleado, pero terminó siendo dominado desde el inicio por el Barrio.

En el primer tiempo, los del aurinegro lograron llegar en varias ocasiones y consiguieron convertir dos de ellas en gol. De esta forma, se fueron al descanso con una ventaja considerable sobre el rojo de Colonia que no encontraba la vuelta.

Iniciado el segundo tiempo, Sarmiento se reencontró con el gol y terminó marcando el 3 a 0 definitivo para la final de la división. Coronándolos como campeones 2026.