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Cerró la temporada de la Laguna del Diamante con más de 5 mil visitantes en menos de 80 días

La temporada 2026 de esta área natural protegida, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, cerró con menor afluencia de visitantes por las nevadas y precipitaciones de verano, pero con un balance altamente positivo en términos ambientales, operativos y de conservación.

La Laguna del Diamante, uno de los mayores atractivos de la cordillera mendocina, cierra la temporada con un balance positivo para el recurso hídrico de la laguna y su entorno.

“El balance del verano de esta Área Natural Protegida se caracterizó por una gestión equilibrada entre el uso público y la preservación ambiental”, resumió Alberto Orellano, jefe del cuerpo de Guardaparques de la zona.

Las visitas se habilitaron el 14 de enero y se cerraron el 5 de abril, por lo que la temporada comprendió un total de 79 días. “De esos días, 12 debieron ser interrumpidos por nevadas”, señaló Orellano. A lo que sumó: ”Siempre contamos con la colaboración de Vialidad Provincial para despejar los caminos”.

Durante este período, ingresaron 5.161 visitantes en 1.635 vehículos, menos que la temporada anterior. La reducción estuvo directamente asociada a las condiciones del tiempo, que limitaron el acceso durante varios días, pero aportaron beneficios sustanciales en términos de recarga hídrica y conservación del ecosistema.

El comportamiento mensual mostró una mayor concentración de visitantes en los meses de enero y febrero. En enero ingresaron 1.794 personas y 595 vehículos, mientras que febrero alcanzó el pico de la temporada con 2.439 personas y 778 vehículos.

En marzo y abril, la afluencia disminuyó significativamente, en línea con el aumento de precipitaciones níveas y las restricciones de acceso.

En cuanto a las actividades realizadas, el turismo general representó la mayor proporción con 4.393 visitantes, seguido por 970 pescadores, 99 ascensos, 17 actividades de ciclismo y 163 ingresos por motivos laborales.

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