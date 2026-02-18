Search
Hasta acá llegó

Cerró Fate, la marca de neumáticos que fue sponsor de Boca y River 

La historia de la empresa de neumáticos que en los 80 logró lo imposible en materia de sponsoreo, llegó a su fin.

La fábrica de neumáticos Fate atraviesa uno de sus momentos más críticos, con la producción totalmente paralizada debido a un feroz conflicto gremial y financiero. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó un plan de lucha con paros totales de actividades ante la falta de respuesta de la patronal.

Esta realidad de “crueldad absoluta”, como la denuncian sus trabajadores, contrasta drásticamente con la época dorada de la empresa, cuando a mediados de la década del 80 se dio el lujo de ser el sponsor principal y compartido de los dos gigantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate.

El conflicto actual escaló luego de que los trabajadores denunciaran que llevan más de un año con los sueldos congelados, acumulando una pérdida de poder adquisitivo superior al 120% frente a la inflación.

La situación es paradójica según los datos del gremio:

  • Preventivo de Crisis: La empresa, liderada por Javier Madanes Quintanilla, presentó un Proceso Preventivo de Crisis el 1° de julio para justificar reducción de personal y flexibilización laboral.
  • Ganancias Récord: El sindicato rechazó el argumento de crisis, presentando un informe titulado “La Gran Estafa” donde exponen que Fate acumuló ganancias por más de 192 millones de dólares entre los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
  • Medidas de fuerza: Se dictaron paros totales para el sábado 17 y lunes 19 de enero, paralizando la fábrica.

