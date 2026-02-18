Cerró Fate, la marca de neumáticos que fue sponsor de Boca y River 

La fábrica de neumáticos Fate atraviesa uno de sus momentos más críticos, con la producción totalmente paralizada debido a un feroz conflicto gremial y financiero. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó un plan de lucha con paros totales de actividades ante la falta de respuesta de la patronal.

Esta realidad de “crueldad absoluta”, como la denuncian sus trabajadores, contrasta drásticamente con la época dorada de la empresa, cuando a mediados de la década del 80 se dio el lujo de ser el sponsor principal y compartido de los dos gigantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate.

El conflicto actual escaló luego de que los trabajadores denunciaran que llevan más de un año con los sueldos congelados, acumulando una pérdida de poder adquisitivo superior al 120% frente a la inflación.

La situación es paradójica según los datos del gremio: