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Cerró el área de Maternidad en un hospital mendocino por falta de partos

La decisión reabrió la discusión sobre la reorganización del sistema de salud y la creciente demanda en salud mental.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, confirmó que en el corto plazo se cerrará la maternidad del Hospital Saporiti debido a la escasa cantidad de partos que se registran mensualmente (actualmente apenas unos 10). La medida forma parte de un proceso de centralización que ya se aplicó anteriormente en otros centros de salud de la provincia.

Según explicó el funcionario, la baja actividad convierte a estas maternidades en espacios potencialmente riesgosos (por la poca práctica y casuística), ya que están muy por debajo de los estándares recomendados (entre 500 y 600 partos mensuales para un funcionamiento óptimo). En este contexto, señaló que la mayoría de las mujeres de la zona eligen atenderse en el Hospital Perrupato.

Imagen ilustrativa.

El cierre también responde a un cambio en la demanda del sistema sanitario: mientras la maternidad tiene una ocupación de apenas entre el 10% y el 12%, las camas de salud mental superan el 90% de uso (una tendencia que se repite en distintos hospitales mendocinos). “La población nos demanda camas en salud mental y no de maternidad”, afirmó Montero.

Cabe recordar que durante 2024 el Gobierno provincial intentó sostener la maternidad del Saporiti (tras una fuerte reacción social en Rivadavia), reforzando guardias y recursos. Sin embargo, los indicadores no mostraron mejoras significativas en la cantidad de partos, lo que terminó de inclinar la balanza hacia el cierre definitivo.

En paralelo, desde el Ministerio de Salud aseguran que la estrategia apunta a fortalecer la atención en salud mental en toda la provincia (con más camas, guardias y centros especializados), un área que reconocen como crítica y en constante crecimiento, y que continuará siendo prioridad en la agenda sanitaria mendocina.

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