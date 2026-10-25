Cerraron las elecciones en Brasil y se reanudó el escrutinio

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19.00 hora local de este domingo para dar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema Electoral.

Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17.00 horas, el horario original de cierre, y otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

La resolución la emitió el juez del Supremo Cristiano Zanin, antiguo abogado personal del mandatario y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, y extendió la recepción de votos a minutos de que se cumpliera el plazo de cierre de los colegios.

La medida respondió a un recurso interpuesto por el Partido de los Trabajadores (PT), que denunció irregularidades y falta de transporte público en municipios gobernados por la oposición. No obstante, la notificación judicial llegó poco después de las 17.00, hora prevista para el cierre original.