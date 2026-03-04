Cerezas libres de mosca: el ISCAMEN reunió a productores y exportadores

El presidente del Iscamen, José Orts, encabezó una reunión de trabajo con productores y exportadores de cerezas de Mendoza para analizar los alcances de la Resolución 137/2026 del Senasa, que incorpora la figura de Lugar y Sitio de Producción Libre (LPL/SPL) en relación con la plaga de la mosca del Mediterráneo.

La medida pretende abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores de los oasis Norte y Este de la provincia. El encuentro fue convocado por el organismo sanitario en conjunto con la Cámara de Cerezas de Mendoza y contó con la participación de firmas de empaque y productores.

El objetivo fue avanzar en un programa de trabajo conjunto que permita ampliar y mejorar las posibilidades de comercialización del sector de cara a las próximas campañas. “Es un pedido que desde el sector productivo se viene planteando desde hace algunos años y que hemos logrado concretar en conjunto, con el acompañamiento del Senasa”, afirmó Orts.

Asimismo, explicó que la medida apunta a que los productores de los oasis Norte y Este puedan acceder a mercados más exigentes y comercializar su producción con un valor diferencial.

Por su parte, el gerente de la Cámara de Cerezas de Mendoza, Facundo Quirós, subrayó la importancia estratégica de la provincia en el calendario comercial. “Mendoza tiene una ventaja comparativa, que es ofrecer la primera fruta de la temporada y por ende es la que mejor se paga. Cuando debemos realizar tratamientos cuarentenarios a países que así lo requieren, perdemos esa ventaja. Por tal motivo, vemos esto como un gran logro después de un tiempo de gestión”, señaló.

Mendoza es una de las principales provincias agropecuarias del país, con más de 250 mil hectáreas cultivadas. En la actualidad, el 70% del territorio mendocino —correspondiente al oasis Sur y al Valle de Uco— cuenta con el reconocimiento de área libre de moscas del Mediterráneo de los frutos, lo que permite exportar fruta fresca sin tratamientos cuarentenarios. En cambio, los oasis Norte y Este están categorizados como zonas de baja prevalencia, lo que obliga a aplicar tratamientos de frío para determinados destinos comerciales.

La actualización normativa se enmarca en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) y establece los requisitos para la creación y utilización de lugares y sitios de producción libres como herramienta de manejo del riesgo fitosanitario. Esta figura permite cumplir con exigencias de importación para productos vegetales y otros artículos reglamentados, mediante un esquema basado en vigilancia oficial y control sanitario.

Entre las condiciones exigidas, los establecimientos deberán estar ubicados en regiones con vigilancia oficial en áreas amplias, contar con sistemas de monitoreo implementados o avalados por un organismo sanitario local y desarrollar planes fitosanitarios específicos, entre otros requisitos técnicos orientados a garantizar la condición de predio libre.