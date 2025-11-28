Cepo cambiario: inversores extranjeros se beneficiarán con la quita de una restricción, ¿cuál?

Este viernes, el Gobierno nacional, a través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), avanzó en la eliminación de restricciones cambiarias al flexibilizar el topa que enfrentan los inversores del exterior, aunque con excepciones vigentes.

Cabe resaltar que, actualmente, los no residentes tienen un límite diario de $200 millones para transferir valores negociables a entidades depositarias fuera de la Argentina. La CNV dispuso que ese tope dejará de aplicarse cuando se trate de instrumentos emitidos por el Tesoro Nacional, sin distinción de ley aplicable ni de plazos de amortización, siempre que hayan sido adquiridos mediante la reinversión de pagos de capital o intereses generados por otros bonos previamente suscriptos.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó: “Continuamos quitando restricciones; es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, y añadió que “hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo impulsar la normalización del mercado de capitales. Hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.

Según los requisitos que detalla la norma para acceder a la excepción, para que un inversor extranjero pueda superar el límite diario al girar títulos al exterior, los bonos originales que generaron el cobro debieron haber sido adquiridos en una colocación o licitación primaria, ser pagaderos en pesos en la Argentina y contar con un plazo de amortización total o parcial no inferior a 180 días desde su emisión.