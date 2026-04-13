CEPAS: la oferta educativa para jóvenes y adultos sigue creciendo en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) continúa fortaleciendo la educación para jóvenes y adultos en Mendoza mediante la expansión de los Centros de Educación Profesional para Adultos de nivel Secundario (CEPAS), una propuesta que integra la terminalidad educativa con capacitación en oficios.

Actualmente, ya funcionan 33 centros distribuidos en distintos departamentos de la provincia, entre ellos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, San Rafael y Tunuyán, lo que permite ampliar el acceso a esta modalidad educativa en todo el territorio.

Estos espacios están pensados para quienes buscan terminar la secundaria mientras adquieren herramientas concretas para insertarse en el mundo laboral. La propuesta combina contenidos académicos con formación profesional, ofreciendo trayectos más flexibles y adaptados a las necesidades de cada estudiante.

Foto: cortesía Prensa DGE

Los CEPAS de la provincia, sus formaciones y direcciones

Capital

CENS 3-402 Gastronomía (Av. B. Mitre 741) / Diseño Multimedial (Gutiérrez 350) / Turismo y Hotelería (Gutiérrez 350)

CENS 3-503 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Boulogne Sur Mer)

Uspallata

CENS 3-414 Energías renovables (Av. Guido S/N – Ruta Nac. Nº 13)

San Martín

CENS 3-418 Energías renovables (Malvinas Argentinas y Costa Canal Montecaseros. Escuela de oficios) / Diseño Multimedial (Chacabuco y 9 de Julio)

Junín

CENS 3-419 Programación (Belgrano 261)

San Rafael

CENS 3-428 (San Juan Bosco 189) Diseño Multimedial / Turismo y Hotelería

Lavalle

CENS 3-429 Gastronomía (Fray Luis Beltrán 81. Villa Tulumaya) / Turismo (Centro Integrador Comunitario, Ruta 34 e ingreso al barrio Tupac Amaru, Villa Tulumaya)

San Carlos

CENS 3-438 Diseño Multimedial (Las Heras 391 y Ambrosio Bonfanti, Eugenio Bustos)

Luján

CENS 3-442 Gastronomía (Constitución 8375. Carrodilla)

CENS 3-465 Turismo y Hotelería (Valle Agrelo II, Ruta prov. 15 y callejón Suárez)

CENS 3-494 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte)

CENS 3-516 Energías renovables (Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte II)

General Alvear

CENS 3-445 (Gral. Roca 380) Diseño Multimedial / Programación

Guaymallén

CENS 3-456 Diseño multimedial (Libertad 939. Villanueva)

CENS 3-481 Programación (Sede Universidad Juan A. Maza: Lateral Sur del acceso Este 2245)

CENS 3-484 Programación (Bandera de los Andes 927. San José)

Godoy Cruz

CENS 3-485 (América y C. Silva. Villa Hipódromo) Gastronomía / Programación

Tunuyán

CENS 3-493 Diseño multimedial (9 de Julio y S. Martín)

Malargüe

CENS 3-512 Programación (Vera Peñaloza y San Lorenzo)

La Paz

CENS 3-451 (20 de junio y control s/n) Energías renovables / Gastronomía

Tupungato

CENS 3-421 (Alem y Dorrego 287, Barrio Aero Club) Turismo y Hotelería / Diseño multimedial.