Centros de salud cerrados en un municipio radical y el peronismo quiere mover el tablero electoral

La salud pública se convirtió en un nuevo frente de disputa política en Las Heras. Un relevamiento de la Fundación NIDO detectó que seis de los 22 centros de salud del departamento están cerrados, mientras que otros dos, aunque figuran como operativos, tienen sus prestaciones severamente reducidas. Los resultados fueron presentados por la senadora provincial Adriana Cano, quien aprovechó el diagnóstico para cuestionar las políticas de la administración municipal.

El dato más comprometedor para el municipio es que tres de sus siete efectores sanitarios no funcionan, lo que representa el 43% de la red municipal. En los establecimientos dependientes de la Provincia, en tanto, el porcentaje de cierres llega al 20%.

El relevamiento fue impulsada por Fundación NIDO, presidida por Israel Rosales, y se elaboró mediante visitas a 19 establecimientos, entrevistas con trabajadores de la salud y análisis de información oficial. Además de los centros cerrados, identificó problemas edilicios, falta de profesionales, dificultades de acceso y sistemas de turnos fragmentados.

Durante la presentación, Cano vinculó el deterioro de la atención sanitaria con las condiciones de vida de los vecinos y apuntó contra las decisiones políticas que, a su entender, afectan los servicios públicos.

“Vemos permanentemente cómo se ha roto el tejido social y cómo las medidas que se toman, tanto atacando a la educación como a la salud, impactan directamente sobre la calidad de vida de los lasherinos y las lasherinas”, sostuvo.

La legisladora también cuestionó la falta de debate sobre las decisiones de gestión: “El no cuestionamiento hace justamente que el statu quo se mantenga exactamente donde está”.

Detrás del diagnóstico sanitario también hay un movimiento electoral. Cano ya fue la candidata del peronismo a la intendencia en 2023 y desde hace meses trabaja para volver a disputar el municipio. En agosto pasado fue explícita sobre sus aspiraciones: “Quiero ser intendenta de Las Heras, no candidata, intendenta”.

Su construcción política tiene enfrente a Francisco Lo Presti, quien confirmó que buscará la reelección en 2027. Así, cada cuestionamiento a la gestión radical comienza a leerse también en clave de la próxima competencia municipal.

El informe de NIDO propone recuperar los centros cerrados, mejorar la distribución de prestaciones, incorporar profesionales y revisar los mecanismos de asignación de turnos. También plantea actualizar las políticas de salud mental, adicciones y educación inclusiva.

Para Cano, el desafío es que el relevamiento no quede en un diagnóstico, sino que sirva para construir una alternativa de gestión. La disputa por Las Heras ya empezó y la salud pública aparece entre los primeros terrenos elegidos para confrontar con Lo Presti.