Celulares en las cárceles y huellas balísticas: Rus defendió los dos proyectos en Diputados

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió este martes ante la Cámara de Diputados dos proyectos del Ejecutivo vinculados con la política de seguridad provincial. Uno propone endurecer las sanciones por el ingreso y la tenencia de celulares en las cárceles, mientras que el otro busca institucionalizar el Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y crear un banco de datos para vincular armas de fuego con hechos delictivos.

Las iniciativas fueron abordadas en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Se trata de dos herramientas con objetivos diferentes: reforzar el control sobre las personas privadas de libertad y ampliar la capacidad de investigación criminal a partir del análisis de evidencias balísticas.

Más sanciones por celulares en las cárceles

Uno de los proyectos plantea modificar la Ley 8465, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. La reforma incorpora como faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados.

También contempla sanciones para las conexiones clandestinas a internet y electricidad, las comunicaciones ilegales con el exterior y la difusión no autorizada de imágenes y videos. Además, prohíbe la participación de internos en transmisiones por streaming y redes sociales, con excepciones para actividades educativas o laborales autorizadas.

La iniciativa establece un régimen específico para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos. En el caso de celulares y tarjetas SIM, las suspensiones podrán llegar a 180 días y extenderse a 365 ante una reincidencia. Una tercera infracción podría derivar en la prohibición definitiva de ingreso.

Para el ingreso de drogas se prevén suspensiones de hasta 365 días y la prohibición definitiva en caso de reincidencia. Si se trata de armas, explosivos o colaboración con fugas y actividades delictivas organizadas, también podrá aplicarse la inhabilitación permanente.

Otro punto es la incorporación a la ley del régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en Almafuerte II y está destinado a internos considerados de riesgo extremo por su capacidad de violencia, fuga o vinculación con organizaciones criminales.

Un banco para rastrear armas vinculadas con delitos

El segundo proyecto apunta a darle un marco normativo al Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y crear el Banco Provincial de Perfiles Balísticos.

El sistema permite analizar vainas servidas, proyectiles y armas recolectadas en escenas del delito para detectar coincidencias y establecer conexiones entre investigaciones que, en principio, podrían parecer hechos aislados. Una de sus posibilidades es vincular distintos episodios incluso cuando el arma utilizada no fue recuperada.

El laboratorio fue inaugurado en febrero de este año y, según los datos difundidos durante el tratamiento legislativo, cuenta con 251 muestras y registra 117 coincidencias positivas.

El banco reunirá información sobre armas secuestradas, incautadas, decomisadas, halladas o recuperadas, además de las pertenecientes a la Policía de Mendoza y al Servicio Penitenciario. También incluirá las utilizadas por empresas de seguridad privada bajo control provincial. Para las armas de particulares, la incorporación será voluntaria.

La propuesta ya obtuvo media sanción en el Senado, con 35 votos afirmativos, y ahora continúa su recorrido en Diputados. Entre otros aspectos, establece protocolos para recibir, procesar y conservar las evidencias, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y la cadena de custodia.

Con ambas iniciativas, el Ministerio de Seguridad busca avanzar sobre dos dimensiones de la política criminal: limitar las comunicaciones y actividades ilegales desde los establecimientos penitenciarios y fortalecer las herramientas técnicas para investigar delitos cometidos con armas de fuego.