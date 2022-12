La Secretaría de Comercio aprobó la reglamentación del nuevo plan Ahora 10 destinado a la compra de celulares en diez cuotas fijas a tasa subsidiada del 48%,

que entra en vigencia a partir desde este viernes y se extenderá hasta el próximo 15 de marzo inclusive.



Lo hizo a través de la Resolución 142/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los celulares hicieron su reparación –tras dos años- en los planes de cuotas

subsidiadas en octubre, a través del plan Ahora 30, el cual –de no mediar prórroga- finalizará el jueves de la semana próxima. En ese sentido, el nuevo programa de 10 cuotas fijas ofrecerá una tasa nominal anual de igual rango a la de Ahora 30 (48% anual), lo cual es casi la mitad de la Tasa Efectiva Anual (TEA) para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito. A su vez, es similar al interés de los planes de 12 cuotas de Ahora 12, los cuales

“En esta instancia y en línea con las políticas públicas que el Estado Nacional viene adoptando a los fines de impulsar el consumo e incentivar las ventas en

determinados sectores del mercado, se considera pertinente aprobar el Reglamento Complementario Plan 10 Cuotas”, se señala en los considerandos de la Resolución.

Quiénes participan y cuál es el valor máximo del programa Ahora 10

De la iniciativa participan las principales empresas fabricantes de celulares, bancos públicos y privados y cadenas de electrodomésticos, comprendiendo a 72 modelos de celulares.



Los dispositivos –todos de producción nacional- se podrán adquirir en más de 2.000 bocas de comercialización del país y en sus sitios online. Los valores de los mismos –sin intereses- no superarán los $200.000 estableciéndose un tope máximo de precio cupón –es decir, incluidos los intereses de $255.000, según se detalla en el reglamento.

Para las emisoras, proveedores y comercios se aplicará la misma modalidad vigente de adhesión y cobro que el programa Ahora 12. Los comercios podrán elegir cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 12,67%, o en un plazo de diez días hábiles con una tasa máxima de 17,41%.



Por su parte, y al igual que Ahora 12, se multará a los proveedores y comercios que no utilicen la señalética del programa; o que ofrezcan bienes que no sean de

producción nacional o que no sean incluidos en el programa. Además del plan Ahora 10, se volverán a incorporar los celulares a los planes de 3, 6 y 12 cuotas de Ahora 12, aunque aún no se precisó una fecha para la entrada de los mismos.

Fuente: Agencia de noticias Télam