Celso Jaque, tras ganar las elecciones, denunció “falta de transparencia” en Malargüe

El intendente electo de Malargüe, Celso Jaque, que se alzó con el 46% de los votos desplazando al actual jefe comunal, Juan Manuel Ojeda, brindó una entrevista radial donde se refirió a los desafíos que tendrá en el departamento del sur, aunque también hizo mención a los desmanejos de la conducción actual.

“Tenemos muchas ganas de ponernos a trabajar firmemente en este desafío. Malargüe está con muchos problemas. Hay una falta de gestión transparente que hace que no se sepa el nivel de deuda, ni la cantidad de contratos, ni empleados. Hay problemas el inventario, no hay parque automotor del municipio”, señaló el ex gobernador en declaraciones radiales.

Hay que recordar que Jaque fue intendente dos veces de ese municipio durante el periodo 1995-1999 y 1999-2003. En el 2003 fue electo como senador nacional y en 2007 se convirtió en gobernador de Mendoza.

“Esto es un gran desafío y hay una vara muy alta en cuanto a las expectativas. Tenemos que recuperar una gestión participativa. Ser intendente significa estar al lado de la trinchera”, explicó el peronista.

Haciendo un balance de la gestión anterior, Jaque consideró que la gente había apostado con expectativa a la juventud, sin embargo, en esta ocasión la sociedad buscó “experiencia”.

Con respecto a su relación con el gobernador electo, Alfredo Cornejo, el futuro intendente espera un “diálogo franco y sincero, a pesar de tener miradas diferentes”.

Por último, el ex mandatario se refirió al desempeño electoral de su espacio en los comicios provinciales, donde quedó tercero, y pidió por la reconstrucción del partido.

“Una derrota es una oportunidad para construir un éxito futuro. Más allá del esfuerzo de Omar Parisiy Lucas Ilardo, se abre la oportunidad de ver como reconstruimos el partido”, señaló.

En cuanto a las elecciones nacionales, Jaque se inclinó por el candidato del Frente Elegí, Serio Massa, ya que aseguró que en su escala de valores es el que “mejor” lo representa.